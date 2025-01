DocentsCAT crida a no corregir les PAU de català si no es recuperen les 3 hores de Llengua Catalana

Volen que Educació els "escolti" i afirmen que ho demanen des del 2008

BARCELONA, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

La plataforma DocentsCAT ha cridat els professors a no participar en la correcció de l'examen de català de les proves d'accés a la universitat (PAU) a Catalunya del 2025 si no es recupera la tercera hora lectiva de Llengua Catalana a l'ESO i a batxillerat.

En un comunicat aquest dimecres, la plataforma, que aplega uns 380 docents de català, demana que no hi participin perquè "no s'han atès les peticions exposades en el decàleg de mínims" que va presentar fa un any a la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat.

La portaveu de la plataforma, Gemma Gómez, ha afirmat a Europa Press que es tracta d'una mesura de pressió perquè la Conselleria d'Educació i FP els "escolti" ara que estan en ple debat els possibles canvis en el currículum de batxillerat anunciats recentment.

Aquesta petició té un doble objectiu: desenvolupar "amb un mínim de qualitat l'inabastable currículum de batxillerat" i millorar el nivell acadèmic de l'alumnat en l'àmbit lingüístic i en el literari.

MALESTAR

Des del 2008 han demanat recuperar aquesta tercera hora però, segons apunten, no se'ls ha escoltat: "Al contrari, el currículum de llengua i literatura s'ha anat ampliant amb nous requeriments i ja és del tot inabastable".

Critiquen que no se'ls ha tingut en compte per consensuar els canvis a batxillerat i l'ESO i que només se'ls "té en compte com a docents quan li interessa al departament".

Han reiterat el malestar del professorat de Llengua i Literatura Catalanes i que el "volum de treball que representa corregir les PAU és un sobreesforç més que considerable i reconsiderable".

Fonts de la Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat han explicat a Europa Press que, a hores d'ara, no han rebut "res" en relació amb aquesta iniciativa de la plataforma.