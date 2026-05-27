Docents en vaga tallen totalment l'AP-7 a l'altura de la Roca del Vallès (Barcelona)

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -
Docents en vaga tallen en tots dos sentits l'AP-7 al seu pas per la Roca del Vallès (Barcelona) aquest dimecres des de les 11.45 hores, els talls dels quals generen retencions en sentit nord i sud, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.
En direcció Girona les cues arriben als 9,5 quilòmetres des de Mollet del Vallès (Barcelona) i cap a Tarragona són de 6 quilòmetres des de Cardedeu (Barcelona).
Aquest dimecres és la segona vaga educativa d'aquest cicle de mobilitzacions fins al juny i la quarta vaga educativa des de l'inici d'aquest curs.