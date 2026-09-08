Docents en vaga tallen les Rondes i la Gran Via de Barcelona

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
La Ronda Litoral (B-10), la Ronda de Dalt (B-20) i la Gran Via de Barcelona estan tallades des d'aquest dimarts a primera hora del matí per manifestacions de docents en vaga.
A la B-10, el tall afecta tots dos sentits, direcció nord entre el quilòmetre 10 i 17 amb 7 quilòmetres de retencions i direcció sud entre el quilòmetre 9,5 i 3 amb 5,5 quilòmetres de retencions, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).
La B-20 està tallada en tots dos sentits en el tram de Santa Coloma de Gramenet, i el tall de la Gran Via és a l'altura de Mossèn Amadeu Oller, informa l'Ajuntament de Barcelona en una publicació a X recollida per Europa Press.