Docents de l'Institut CAR de Sant Cugat critiquen el tancament dels cicles esportius

El Govern assegura que "està buscant la millor ubicació per als estudis d'FP esportiva"

BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -

Els docents de l'Institut CAR de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) han criticat el tancament "sobtat i injustificat" dels cicles formatius de grau mitjà i superior i tècnics esportius previst per al curs 2026-2027.

En un comunicat aquest dimarts, han assenyalat que el centre, tot i que està situat al recinte del Centre d'Alt Rendiment (CAR), és un centre públic obert a alumnat d'Alt Rendiment i també a joves que han escollit una FP en l'àmbit de les activitats físicoesportives.

Han criticat que s'hagi decidit suprimir les línies d'FP i estudis de tècnics esportius de règim especial de l'institut: "Cal contextualitzar que ja fa anys que el CAR mostra una clara animadversió contra el nostre institut. Al CAR li molesta l'alumnat d'FP".

El professorat demana que es paralitzi aquesta mesura; que la direcció del CAR i la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat expliquin com garantiran la carrera dual de l'alumnat d'Alt Rendiment que vulgui compaginar la carrera esportiva amb una FP; i que es mantinguin els estudis d'FP al mateix centre o la seva reubicació en un espai cedit per l'Ajuntament de Sant Cugat.

CONSELLERIA

Fonts de la Conselleria d'Educació i FP, consultades per Europa Press, han explicat que el CAR els va comunicar la necessitat de créixer en places per als estudis de l'ESO i Batxillerat en el futur, per la qual cosa "cal disposar dels espais que l'Institut destina als cicles".

Asseguren que el departament "està buscant la millor ubicació per als estudis d'FP esportiva i ensenyaments esportius, i així ho ha comunicat a la direcció de l'Institut", i recorda que el trasllat no es produirà, almenys, fins a l'inici del curs 2026-2027 en funció de la disponisbilitat de nous espais.