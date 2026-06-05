Docents entren a l'edifici de serveis territorials d'Educació del Barcelonès

BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -
Un grup de docents ha entrat a l'edifici dels serveis territorials d'Educació del Barcelonès situat al passeig de la Zona Franca de Barcelona aquest divendres a primera hora.
Entre les seves proclames, s'ha demanat la dimissió de la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, informen des del sindicat en vaga CGT.
Aquest divendres els sindicats CGT, Ustec·Stes i La Intersindical han convocat vaga a tot Catalunya després que aquest dijous els docents hagin rebutjat el preacord educatiu.