Docents demanen més hores de Català, Castellà i Filosofia i no fusionar ciències en Batxillerat

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -

Els docents de la plataforma Docents per a la Qualitat Educativa han demanat augmentar les hores destinades a Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Filosofia, no fusionar les ciències i que Funcionament de l'Empresa passi a ser matèria de modalitat en Batxillerat.

En roda de premsa aquest dilluns, representants de Docents de Filosofia, Associació d'ensenyants d'economia i empresa, DocentsCAT, Docents CAT-CAST i de la plataforma Ciències en Perill han presentat aquesta proposta conjunta per a la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat per a la definició del currículum de primer de Batxillerat.

La proposta se centra a augmentar 1 hora Català, Castellà i Filosofia (passant de 2 a 3), mantenir la separació de les assignatures de ciències --Biologia, Geologia i Ciències Ambientals i Física i Química-- i que Funcionament de l'Empresa sigui matèria de modalitat.

Això s'aconseguiria eliminant una franja d'optatives en la qual, segons aquests docents, "no hi ha currículum o una especialitat definida per fer-les", de manera que es podria ampliar la dedicació horària a aquestes assignatures i mantenir un 50% d'optativitat.