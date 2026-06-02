Publicat 02/06/2026 08:38

Docents es concentren davant de la Casa Batlló de Barcelona en una nova jornada de vaga

CGT

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -

Un grup de docents s'ha concentrat davant de la Casa Batlló de Barcelona en una nova jornada de vaga educativa en el sector de docents del Barcelonès des d'aquest dimarts a primera hora.

En la concentració, promoguda pel sindicat en vaga CGT, els docents han col·locat pupitres i cadires davant de l'edifici situat al Passeig de Gràcia de la capital catalana, informen des de CGT.

També s'han vist pancartes en què es defensa que 'Lluitant també estem educant' o 'Que la inclusió no sigui una desil·lusió' i en què es demana la dimissió de la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó.

