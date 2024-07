Dobrowolski: "Estava convençuda que l'acusació particular demanaria la meva absolució"

BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

L'acusada d'intentar matar al seu marit el productor Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, ha afirmat aquest divendres davant del jutge que esperava que l'acusació particular demanés que l'absolguessin, després de quatre anys esperant el seu judici, però tant acusació particular com la fiscalia continuen demanant 13 anys de presó.

"Fins fa unes dues hores, en el meu interior jo estava convençuda que l'acusació particular demanaria al final la meva absolució. En el meu interior ho vaig continuar creient, en el fons de la meva ànima", ha dit en usar el dret a l'última paraula.

També ha lamentat que no aportessin a la causa uns vídeos que, segons ella, provarien que va salvar la vida al productor audiovisual el juny de 2020 en comptes d'intentar assassinar-lo injectant-li insulina, com sosté l'acusació.

"En el moment en el qual vaig veure al meu marit malament, vaig lluitar per a la seva vida de la millor manera que vaig poder", ha assegurat a l'Audiència de Barcelona.

Ha afegit que li costa creure que Mainat hagi mantingut l'acusació per intent d'assassinat, i que ja no l'acusa de revelació de secrets per accedir al seu ordinador.