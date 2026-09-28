Diversos investigats per presumptament emportar-se per la força un home a Calella

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen diverses persones que presumptament es van emportar per la força un individu que era dins el seu cotxe a Calella (Barcelona) aquest diumenge a la nit, confirmen fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Caso', un grup de persones va obligar a entrar al maleter d'un altre vehicle la víctima, que per ara no se sap on és.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha assumit la investigació per mirar d'aclarir els motius de la retenció i localitzar-ne els autors.