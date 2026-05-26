Diversos afectats amb irritació ocular després de la fuita de clor en una empresa de Manresa (Barcelona)

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
Diverses persones han quedat afectades amb irritació ocular per una fuita de clor en una empresa del polígon Bufalvent de Manresa (Barcelona) aquest dimarts cap a les 7.52 hores, segons informacions del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).
Per l'incident, el SEM ha desplaçat 3 unitats mentre que els Bombers de la Generalitat han desplaçat 15 dotacions del cos.
Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior, amb residus de piscines i clor, que hauria fet reacció, han apuntat els Bombers en un missatge a X recollit per Europa Press.
En una altra anotació a X, Protecció Civil ha informat que han activat la prealerta del pla especial d'emergència exterior del sector químic (Plaseqta).
S'ha demanat a les persones que es trobin a prop de l'empresa que es confinin.