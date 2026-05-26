Actualitzat 26/05/2026 12:37

Diversos afectats amb irritació ocular després de la fuita de clor en una empresa de Manresa (Barcelona)

Diverses persones han quedat afectades amb irritació ocular per una fuita de clor en una empresa del polígon Bufalvent de Manresa (Barcelona) aquest dimarts cap a les 7.52 hores, segons informacions del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

Per l'incident, el SEM ha desplaçat 3 unitats mentre que els Bombers de la Generalitat han desplaçat 15 dotacions del cos.

Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior, amb residus de piscines i clor, que hauria fet reacció, han apuntat els Bombers en un missatge a X recollit per Europa Press.

En una altra anotació a X, Protecció Civil ha informat que han activat la prealerta del pla especial d'emergència exterior del sector químic (Plaseqta).

S'ha demanat a les persones que es trobin a prop de l'empresa que es confinin.

