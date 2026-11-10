Diverses manifestacions del sector del metall provoquen talls a 4 carreteres de Tarragona

TARRAGONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
Diverses manifestacions del sector del metall deixen aquest dimarts al matí diversos talls a 4 carreteres de Tarragona: l'A-27, la C-31b, l'N-340 i la T-750.
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press, l'N-340 està tallada entre la Canonja i Tarragona i la T-750 a la Pobla de Mafumet, si bé el bloqueig de l'A-27 impedeix l'entrada al port de la ciutat.
A més a més, pel que fa a l'A-27, hi ha un tram de retenció a l'A-7 en sentit Vila-seca i els vehicles estan sent desviats cap a la T-11.