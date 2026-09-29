Diverses estacions del Metro de Barcelona tancades per afectacions per la pluja d'aquest dimarts

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) indica que aquest dimarts s'han tancat diverses estacions del Metro per afectacions derivades de la pluja, que en alguns casos han provocat la interrupció del servei.
En diversos missatges a X recollits per Europa Press, TMB informa de diversos tancaments a l'L1, concretament a les estacions d'Arc de Triomf, l'entrada pel carrer Calàbria de Rocafort, l'entrada pel carrer Riego de Plaça de Sants i la de Rambla Just Oliveras, que ja ha estat reoberta.
També estan afectades diverses parades de l'L5, on s'ha interromput la circulació entre Cornellà Centre i Hospital Clínic, a l'L3, l'L4, l'L11, l'L10 Nord i l'L9 Sud, algunes de les quals ja han estat restablertes.