Diverses entitats demanen al Govern ampliar els grups d'edat del cribratge de càncer de mama i colorrectal

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
La Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer (Fecec) ha demanat a la Generalitat destinar els recursos econòmics i professionals per ampliar les franges d'edat dels programes de cribratge de càncer de mama i colorrectal, d'acord amb les recomanacions europees.
En un comunicat aquest dilluns, la Fecec demana un calendari clar d'implementació i ha fet una crida a les forces polítiques per garantir la disponibilitat dels recursos per dur a terme aquesta ampliació.
La presidenta de la Fecec, Maria Assumpció Vilà, ha assegurat que "està àmpliament demostrat que els programes de detecció precoç salven vides", i ha subratllat que arran l'augment de càncer de mama en dones més joves de 50 anys i de còlon en joves i més grans de 69 anys és imprescindible augmentar les franges d'edat.