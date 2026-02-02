Publicat 02/02/2026 16:26

Diverses entitats demanen al Govern ampliar els grups d'edat del cribratge de càncer de mama i colorrectal

Archivo - Façana de la Conselleria de Salut
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -

La Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer (Fecec) ha demanat a la Generalitat destinar els recursos econòmics i professionals per ampliar les franges d'edat dels programes de cribratge de càncer de mama i colorrectal, d'acord amb les recomanacions europees.

En un comunicat aquest dilluns, la Fecec demana un calendari clar d'implementació i ha fet una crida a les forces polítiques per garantir la disponibilitat dels recursos per dur a terme aquesta ampliació.

La presidenta de la Fecec, Maria Assumpció Vilà, ha assegurat que "està àmpliament demostrat que els programes de detecció precoç salven vides", i ha subratllat que arran l'augment de càncer de mama en dones més joves de 50 anys i de còlon en joves i més grans de 69 anys és imprescindible augmentar les franges d'edat.

Contador

Contingut patrocinat