Diverses carreteres catalanes afectades o tallades per neu, sobretot a Lleida

LLEIDA 17 gen. (EUROPA PRESS) -
Diverses carreteres catalanes estan afectades o tallades per neu a Lleida passades les 19 hores d'aquest dissabte, entre les quals una vintena de trams on cal dur cadenes, com la N-230 a Vilaller-Vielha (restringits els vehicles articulats), la N-260 a Alp, la C-28 al Port de la Bonaigua i la C-13 a Llavorsí-Esterri d'Àneu.
Hi ha 3 vies tallades per neu: la N-260 a Port Cantó, la BV-4024 a Coll de Pal i la pista asfaltada de Rialp a Portainé, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).
Trànsit demana extremar la prudència en tots els desplaçaments i equipar el vehicle amb cadenes.