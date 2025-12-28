Diverses carreteres catalanes afectades per neu i inundacions

BARCELONA 28 des. (EUROPA PRESS) -
Diverses carreteres catalanes estan afectades per neu i inundacions aquest diumenge al matí durant el temporal, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
La BV-4024 està tallada al Coll de Pal per vent i neu; a la BV-4031 cal dur cadenes al Coll de la Creueta; també es necessiten cadenes a una pista asfaltada entre la C-13 i Port Ainé; hi ha un carril tallat a la C-31B a Salou (direcció sud) per bassals; i la GIP-5129 està tallada de Vilafant a Borrassà per inundacions.
A la C-28, de Vielha a BaquEira (en sentit Baqueira) hi ha lentitud i parades durant 12,5 quilòmetres.