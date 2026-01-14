Un dispositiu policial a naus abandonades de Girona se salda amb 50 identificats i 3 detinguts

Lorena Sopena / Europa Press - Arxiu
GIRONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, la policia municipal de Girona i la Policia Nacional van desplegar un dispositiu dimarts al matí en unes naus situades a la carretera de Barcelona de la ciutat que va incloure mig centenar d'agents i es va saldar amb 50 persones identificades i tres detinguts, un d'ells per un presumpte delicte d'agressió sexual, detenció il·legal i furt.
El dispositiu, que va començar a les 7.00 hores, es va dur a terme després de diversos incidents com baralles al recinte, algun requeriment per incendis de matalassos i per fer front a situacions d'inseguretat ciutadana, informen els Mossos en un comunicat aquest dimecres.
Els altres dos detinguts, de 23 i 29 anys i amb múltiples incidents registrats, estaven requerits en ordres judicials de crida i cerca vigents, emeses pels jutjats de Girona i Barcelona, respectivament.
Es van tramitar set actes, dues per tinença de drogues i dues més per armes blanques prohibides, tres més per diversos objectes decomissats, com tauletes i telèfons, a més d'una pistola simulada de plàstic i un parell d'esquís.
Per la seva banda, la Policia Nacional va traslladar dues persones a la comissaria amb l'objectiu d'obrir un expedient administratiu d'estrangeria.