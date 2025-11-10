Dispositiu policial en marxa contra el tràfic de drogues amb més de 200 agents a Barcelona

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana, estan duent a terme un dispositiu policial aquest dilluns a les 13 hores contra el tràfic de drogues amb entrades i escorcolls a diversos domicilis dels districtes de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i l'Eixample de Barcelona.
Segons informen en un comunicat, l'operatiu compta amb més de 200 agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), la Unitat Canina i de Drons, la Unitat Guilles (Grup regional de motos), a més de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC).
La investigació està sota secret de les actuacions.
Una de les entrades s'ha dut a terme en un local del carrer Salvador 3, on unes cinc persones estan detingudes a l'exterior mentre els agents efectuen les diligències oportunes.
En total, s'estan duent a terme entrades i escorcolls en uns 12 punts identificats com a narcopisos, però la policia catalana no n'ofereix més detalls pel secret de les actuacions.