Dispositiu policial en marxa contra el tràfic de drogues amb més de 200 agents a Barcelona

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana, duen a terme un dispositiu policial aquest dilluns a les 13 hores contra el tràfic de drogues amb entrades i escorcolls a diversos domicilis dels districtes de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i l'Eixample de Barcelona.
Segons informen en un comunicat, l'operatiu compta amb més de 200 agents de l'Àrea regional de recursos operatius (Arro), la Unitat Canina i de Drons, la Unitat Guilles (Grup regional de motos), a més de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC).
La investigació està sota secret de les actuacions.