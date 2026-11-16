Un dispositiu policial desallotja l'acampada de la plaça Catalunya a Barcelona

Lorena Sopena - Europa Press
BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
Un dispositiu de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra ha començat sobre la mitjanit d'aquest diumenge a aixecar l'acampada a la plaça Catalunya de Barcelona.
Des d'última hora de la nit hi ha un cordó de Mossos almenys un carrer abans dels accessos a la plaça.
Sobre l'una de la matinada d'aquest dilluns, els agents van desmantellant les tendes de campanya.
Les van inspeccionant amb llanternes enmig de la plaça, on els acampats no tenen llum disponible des de fa setmanes.
Els agents van deixant anar a alguns desallotjats a mesura que avança el desallotjament.
L'acampada va començar fa un mes i mig al centre de la plaça per reivindicar el dret a l'habitatge.