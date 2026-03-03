Dispositiu de Mossos a Barcelona contra una xarxa de tràfic de drogues amb vincles amb Itàlia

BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra estan duent a terme un dispositiu a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i Barcelona contra una xarxa de tràfic de drogues, principalment cocaïna i haixix, amb vincles amb Itàlia des de primera hora del matí d'aquest dimarts.
S'actua sobre els membres d'una organització criminal d'àmbit internacional que operava entre Catalunya i Itàlia, es preveuen nou entrades entre ambdues localitats barcelonines i la detenció dels principals líders de la trama, informen en un comunicat.
S'han activat efectius de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), sala central, d'ordre públic (Arro i Brimo), unitat canina i la unitat de drons.
En total, existeix un desplegament d'al voltant 150 efectius en aquest dispositiu liderat per la DIC.
El cas es troba sota secret de les actuacions.