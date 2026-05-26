Dispositiu en marxa de Mossos contra una xarxa de cultiu de marihuana en localitats de Girona

GIRONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
Agents de la Divisió d'Investigació dels Mossos d'Esquadra han iniciat a la matinada d'aquest dimarts un dispositiu per detenir als membres d'una organització criminal dedicada principalment al cultiu 'indoor' de marihuana i la distribució de substàncies estupefaents amb epicentre a la demarcació de Girona.
També se'ls relaciona amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals i el dispositiu contempla diverses entrades en immobles en aquesta demarcació, ha informat la policia catalana en un comunicat.
El desplegament policial compta amb més de 600 efectius policials, amb agents de la DIC, el Grup Especial d'Intervenció (GEI), la Brigada Mòbil (BRIMO), l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), Policia Científica, Unitat Canina, Mitjans Aeris, Sala Central i Unitat de Seguretat Ciutadana.
Les entrades es realitzen en les localitats de Girona, Riudarenes, Cassà de la Selva, L'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Salt.
El cas es troba sota secret de les actuacions.