Dispositiu en marxa dels Mossos contra una xarxa de tràfic de marihuana i armes a Lleida

LLEIDA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra estan duent a terme des de la matinada d'aquest dimarts un dispositiu policial contra una xarxa de tràfic de marihuana i armes a Lleida i Seròs (Lleida).
Es preveuen entrades a immobles i naus industrials d'ambdues localitats, ha informat el cos en un comunicat.
El desplegament policial compta amb prop de 200 efectius, amb agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), Brigada Mòbil (BRIMO), l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), Policia Científica, Unitat Canina, Mitjans Aeris, Sala Central i Unitat de Seguretat Ciutadana.
L'operació policial es desenvolupa en coordinació amb la Fiscalia i amb la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de Lleida, plaça 3.
El cas es troba sota secret de les actuacions.