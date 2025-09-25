Dispositiu en marxa dels Bombers per trobar a un boletaire a Gombrèn (Girona)

GIRONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat tenen en marxa un dispositiu de recerca per trobar a un boletaire desaparegut a Gombrèn (Girona) des d'aquest dimecres sobre les 22.25 hores.
El dispositiu de recerca està conformat per una quarantena d'efectius i compta amb l'equip de drons, el grup d'actuacions especials (GRAE), el grup caní de recerca (GRCR), el grup de suport d'actuacions forestals (GRAF) i l'equip de prevenció activa forestal (EPAF), han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Aquest és el segon boletaire pel qual el cos té un dispositiu de recerca després de la desaparició d'un home de 83 anys a Bòixols (Lleida) des del dimarts a la nit.