El dispositiu contra 'Blocus' a Barcelona se salda amb 1.440 identificats i 3 detinguts

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 1 nov. (EUROPA PRESS) -
El dispositiu policial d'aquest dissabte a Barcelona contra les noves concentracions convocades pel grup 'Blocus' s'ha saldat amb 1.440 identificats i 3 persones detingudes, a més de 127 actes administratives obertes per decomís d'eines "potencialment perilloses" i substàncies, encara que no es van registrar disturbis.
El dispositiu, amb efectius de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, tenia com objectivo prevenir incidents i pillatges com els que es van viure a la ciutat dissabte passat, han informat els Mossos en un comunicat.
Quant a les 3 persones detingudes, 2 d'elles eren majors d'edat sobre les quals constava una ordre de cerca i detenció, i una d'elles una menor per un delicte de resistència i desobediència als agents de l'autoritat.
La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, el director general dels Mossos, Ferran López i la comissària cap del cos, Silvia Catà, van seguir el dispositiu des del Centre de Coordinació Operativa (Cecor).
Aquest dissabte també es va produir la detenció d'una quarta persona a Catalunya per la seva presumpta relació amb 'Blocus', un jove de 21 anys a Cabrera d'Anoia (Barcelona) que era el suposat administrador d'un dels grups de comunicació pels quals es van coordinar els disturbis del passat dissabte.