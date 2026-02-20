Disney On Ice tornarà a Barcelona el 2027 amb un espectacle al Palau Sant Jordi

BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
Disney On Ice tornarà a Barcelona el 2027 amb un nou espectacle sobre gel, 'Disney On Ice: Un viaje mágico', del 18 al 21 de febrer al Palau Sant Jordi, informa l'organització en un comunicat d'aquest divendres.
Prèviament, el Movistar Arena de Madrid acollirà el xou de l'11 al 14 de febrer i en aquest espectacle es "convida els espectadors a recórrer algunes de les històries més emblemàtiques de Disney en una experiència immersiva sobre gel".
L'espectacle comptarà amb la desfilada real d'Aladí; les aventures d'Anna i Elsa de 'Frozen'; una fira amb Woody, Buzz, Jessie i Forky de 'Toy Story 4'; i Simba i els seus amics d''El rei lleó' guiaran els assistents per la sabana "en un emocionant safari carregat de música, valor i amistat", entre d'altres.