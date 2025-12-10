Disney+, Filmin, Max, Netflix i Prime Video ofereixen entre un 20% i un 2% de continguts en català, segons el CAC

L'informe mostra una evolució ascendent respecte al 2021
BARCELONA, 10 des. (EUROPA PRESS) -
Les principals plataformes de serveis de televisió a petició --Disney+, Filmin, Max, Netflix i Prime Video-- ofereixen entre un 20,7% i un 2,2% del seu contingut doblat o subtitulat al català, segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) que mostra una evolució ascendent respecte a l'últim estudi, del 2021.
En concret, Filmin inclou el català en 2.350 títols del seu catàleg (20,7%); Prime Video, en 762 (9,5%); Netflix, en 339 (3,5%); Max, en 113 (3,2%), i Disney+, en 82 (2,2%), informa el CAC en un comunicat d'aquest dimecres.
"INCREMENT NOTABLE"
Les xifres representen un "increment notable" en relació amb l'informe del CAC del 2021, en què la presència del català es va considerar textualment com residual, excepte en el cas de Filmin, única plataforma amb seu social a Catalunya.
El 2021, les xifres eren de 1.949 títols en català a Filmin (18,9%); a Prime Video, 71 títols (1,3%); a Netflix, 30 (0,5%); a Max, 1 (0,1%), i a Disney+, 3 (0,2%).
El format en què el 2025 el català és present majoritàriament és l'àudio, doblat o en llengua original, si bé la proporció d'obres disponibles en català només en subtítols és del 63,7% a Netflix; del 37,3% a Filmin; del 26,5% a Prime Video, i del 8,8% a Max.
FILMIN, UN "REFERENT"
El conseller del CAC responsable de l'àmbit de continguts, Enric Casas, ha assegurat que és una notícia "molt positiva" constatar que la presència del català en les plataformes s'ha incrementat de manera significativa.
"Filmin és un referent en aquest àmbit i seria desitjable que les altres plataformes seguissin aquesta línia. Els milions d'abonats catalans mereixen disposar d'una oferta encara més àmplia en llengua catalana en les plataformes", ha afegit.
CATALÀ EN LES PRIMERES PANTALLES DE LA INTERFÍCIE
L'informe també recull que les cinc plataformes analitzades situen les obres disponibles en català en les primeres pantalles de la interfície "en una proporció superior a l'existent realment en el catàleg".
Així, col·locant les obres català en les primeres pantalles del menú, el resultat és "una aparença subjectiva d'una oferta més gran de títols en llengua catalana".
A més a més, de les obres que apareixen en la primera pantalla que apareix en obrir l'aplicació, estan disponibles en català un 37,5%, en el cas de Filmin; un 26,3%, a Prime Video; un 41,7%, a Netflix; un 0%, a Max, i un 10%, a Disney+.
No obstant això, si s'observen les primeres pantalles de perfils infantils, la presència del català es redueix: del 2,2% del catàleg de Disney+ es passa a l'1,1%.
El treball també assenyala que només Netflix i Filmin incorporen funcionalitats específiques per identificar i accedir a obres amb àudio o subtítols en català.
ALTRES LLENGÜES OFICIALS
L'informe inclou un annex amb la proporció d'obres europees produïdes en alguna de les llengües oficials a l'Estat espanyol, si bé les dades analitzades són les corresponents a les obres produïdes i no a disponibilitat de llengua.
Filmin, amb un 40,2%, és el servei que concentra la proporció més elevada d'obres europees produïdes en alguna de les llengües oficials de l'Estat, a més del que atorga més presència a les llengües oficials diferents del castellà (29,9%), tant en termes relatius com absoluts.
El català, el basc i el gallec, malgrat la seva presència minoritària, estan representats en tots els serveis excepte a Disney+, on no es registra cap títol que tingui el gallec com a llengua originària; a més, no s'han identificat obres produïdes en aranès en cap dels serveis analitzats.
L'estudi constata una pràctica que consisteix a oferir només la versió castellana d'una obra, tot i que en origen estigués filmada en altres llengües, cosa que, en el cas del català, passa entre el 18,6% de les vegades (a Filmin) i el 100% (a Max).