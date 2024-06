Disfrutar, de Barcelona, elegit millor restaurant del món, segons The World's 50 Best Restaurants

THE 50 BEST RESTAURANTS

Asador Etxebarri s'alça amb la segona posició, DiverXO, quart, Quique Dacosta (14) i Elkano (28), els espanyols en el 'top-50'

MADRID, 6 juny (EUROPA PRESS) -

El restaurant Disfrutar de Barcelona dels xefs catalans Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas s'ha coronat a la ciutat nord-americana de Las Vegas com el millor del món el 2024 durant la celebració de la gala The World's 50 Best Restaurants, seguit dels espanyols Asador Etxebarri i DiverXO.

En concret, Disfrutar ha agafat el relleu al peruà Central, guardonat com el millor restaurant del món el 2023 i que enguany ha entrat a formar part dels Best of the Best, el 'hall of fame' de la llista, en la qual hi ha El Bulli i El Celler de Can Roca, mentre que l'Asador Etxebarri de Bittor Arginzoniz, se situa en segon lloc després de pujar dues places i completa el podi Table by Bruno Verjus, situat a París.

L'organització dels premis ha felicitat Disfrutar per adjudicar-se el número u d'entre tots els restaurants del món, i ha donat l'enhorabona als xefs Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas. El 2023, van quedar segons, i el 2022, van ser tercers a nivell mundial.

D'altra banda, ha destacat la "immillorable graella de l'humil xef basc" Bittor Arginzoniz a l'Asador Etxebarri d'Atxondo, a la província de Biscaia, que s'ha quedat amb el lloc número 2 dels premis.

També ha lloat DiverXO, del xef Dabiz Muñoz, per un projecte "hedonista, creatiu i impredictible" de la seva "cúpula del plaer madrileny", on es traspassen "els límits gastronòmics al màxim".

Un prestigiós rànquing que compta amb fins a cinc restaurants espanyols entre els 50 millors del món, els xefs dels quals s'han tornat a col·locar aquesta nit la icònica bufanda vermella que caracteritza els guardons.

Així, DiverXO cedeix una plaça en aquesta edició i se situa en el quart lloc, mentre que Quique Dacosta amb el restaurant Denia puja sis posicions fins al 14 i el Elkano d'Aitor Aguerri a Getaria (Guipúscoa) cedeix diverses posicions fins a ocupar la plaça 28.

D'aquesta manera, aquests cinc restaurants espanyols s'uneixen a Enigma d'Albert Adrià, que se situa en el lloc 59 després de pujar 23 places, Aponiente del xef Ángel León a El Puerto de Santa María (Cadis), que baixa fins al lloc 72, mentre que Mugaritz d'Andoni Luis Aduriz, que perd 50 posicions, surt del 'top-50' fins al lloc 81.

Des del 2002, The World's 50 Best Restaurants reflecteix el paisatge gastronòmic mundial a través d'aquest reconegut rànquing, elaborat per més de 1.000 experts que seleccionen, mitjançant un procediment de votació estructurat i auditat els millors establiments del món.