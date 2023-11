La directora Rosa Vergés, Premi Gaudí d'Honor 2024

Rebrà el premi en la gala dels Gaudí al febrer

BARCELONA, 29 nov. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva de l'Acadèmia del Cinema Català ha acordat distingir Rosa Vergés amb el Premi Gaudí d'Honor-Miquel Porter 2024 per ser "una directora pionera quan no hi havia directores, que ha obert el camí de les cineastes que en les dècades posteriors han meravellat amb les seves històries i han posicionat el cinema català dins i fora de les fronteres".

La junta, formada per la presidenta Judith Colell, el vicepresident Carlos R. Ríos, la secretària Carla Simón, el tresorer Eduard Sola i els vocals Alba Cros, Maria Molins, Ana Pfaff, Sílvia Quer, Àngels Masclans i David Verdaguer, també ha destacat el seu "activisme cinematogràfic incansable, acompanyant joves promeses o defensant insistentment la professió i la presència de les dones al cinema", ha informat l'acadèmia aquest dimecres en un comunicat.

La directora, realitzadora i guionista, membre d'honor de l'Acadèmia del Cinema Català des del 2021, rebrà el guardó en la gala dels Premis Gaudí, que se celebrarà el 4 de febrer al CCIB de Barcelona.

Vergés (Barcelona, 1955) s'afegeix a una nòmina de guanyadors del Gaudí d'Honor en la qual figuren Jaime Camino, Josep Maria Forn, Rosa Maria Sardà, Jordi Dauder, Pere Portabella, Ventura Pons, Francesc Betriu, Julieta Serrano, Josep Maria Pou, Mercedes Sampietro, Carme Elías, Tomàs Pladevall i Jaume Figueras.

La directora és llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona (UB) i va completar la seva formació a la Sorbona de París, i va ser en tornar a Catalunya que va entrar com a actriu en la companyia Dagoll Dagom mentre col·laborava amb directors com Vicente Aranda o Bigas Lluna.

En la dècada dels 90 va formar part de la generació que protagonitzaria un important relleu al cinema espanyol juntament amb noms com Álex de la Iglesia, José Luis Guerin, Julio Medem, Chus Gutiérrez i Enrique Urbizu.

'BOOM BOOM'

La seva primera pel·lícula com a directora va ser 'Boom Boom' el 1990, una comèdia situada en l'efervescència olímpica, que es va endur el Goya a la millor direcció novella, el Premi Nacional de Catalunya, el Premi Sant Jordi de cinematografia i el Fotogrames de Plata.

Unes altres pel·lícules dirigides per Vergés són 'Souvenir'; el film infantil 'Tic Tac', seleccionat al programa '8 Films around the world' del Lincoln Center de Nova York; 'Iris', i l'obra col·lectiva 'Ferida Arrel'.

Té una extensa trajectòria en la direcció artística de muntatges teatrals i musicals, entre els quals es troben les cerimònies d'arribada de la Torxa Olímpica a Barcelona '92 o 'El somni de l'aigua' per al pavelló de Catalunya en l'Exposició de Saragossa del 2008.

Vergés va ser vicepresidenta de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques entre 1994 i 1998, i membre del ple del Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA) des de la seva creació fins al 2011.