La directora Mar Coll roda 'Las madres no', el seu retorn al cinema després de deu anys

BARCELONA, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

La directora barcelonina Mar Coll ha començat el rodatge de 'Las madres no', inspirada en la novel·la homònima de Katixa Agirre, protagonitzada per Oriol Pla i Laura Weissmahr i que suposa el retorn de la realitzadora al cinema després de deu anys.

Coll, que ha rodat recentment sèries com 'Matar al padre' i 'Això no és Suècia', ha assegurat que 'Las madres no' està protagonitzada per "una mare penedida, una associació de paraules que genera un malestar automàtic", i ha estat coescrita juntament amb Valentina Viso, han informat les productores Escándalo Films i Elástica Films aquest dilluns en un comunicat.

'Las madres no', que es rodarà durant set setmanes a diverses localitats de Barcelona, el Pirineu de Lleida i Tarragona, s'articula com un drama intimista, amb llums de misteri i que voreja el thriller psicològic.