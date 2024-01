La directora Maite Alberdi rebrà el Premi Especial del Brain Film Fest 2024

BARCELONA, 18 gen. (EUROPA PRESS) -

La directora i productora xilena Maite Alberdi rebrà el Premi Especial del Brain Film Fest 2024, que se celebrarà del 13 al 17 de març al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), per explorar la vellesa i temàtiques del cervell "amb mirada lúcida i empàtica, construint un relat propi en relació amb l'envelliment, la memòria i la resiliència de les emocions".

La 7a edició del festival de cinema sobre el cervell, impulsat per la Fundació Pasqual Maragall i coorganitzat per Minimal Films, programarà una retrospectiva de l'obra d'Alberdi amb 'La memoria infinita' --la pel·lícula inaugural d'aquest any--, 'La Once', 'El agente topo' i el curt 'Yo no soy de aquí', ha informat l'organització en un comunicat d'aquest dijous.

Aquest premi honorífic, creat el 2022, s'atorga anualment a una persona relacionada amb el món de la cultura que, amb la seva obra, "hagi exercit una influència significativa en l'imaginari col·lectiu sobre les temàtiques del cervell", i el 2023 es va reconèixer la cineasta Isabel Coixet i el 2022 l'actriu Carme Elias.