Catherine Breillat: "Si hagués estat un home hauria fet el doble de pel·lícules"

Subratlla que és una cineasta i no "una educadora de la societat"

BARCELONA, 10 abr. (EUROPA PRESS) -

La directora de cinema francesa Catherine Breillat, protagonista del cicle Focus del festival de cinema independent D'A 2024 de Barcelona, ha afirmat aquest dimecres: "Si hagués estat un home hauria fet 30 pel·lícules, és a dir, el doble de les que he fet".

Ho ha dit en una trobada amb els mitjans a la Filmoteca de Catalunya, acompanyada del director de la institució, Esteve Riambau, i el director del festival D'A, Carlos R. Ríos, qui ha destacat "la paritat" en una programació en què 48 dels 131 films estan dirigits per dones.

La directora de 'Parfait amour!' i 'Romance X' ha recalcat la importància de defensar sempre el desig femení i ha insistit que no té vocació d'educar moralment la gent: "Soc cineasta, faig ficció. No soc una assistent social ni una educadora de la societat".

Breillat ha explicat que encara amb la seva experiència i la seva edat --75 anys-- continua tenint por rodant, "sobretot en les seqüències de sexe i amor que han de transcendir", i ho atribueix al fet que ve d'una educació molt puritana.

COORDINADORES D'INTIMITAT

Breillat, autora d'una filmografia que explora de manera crua i directa el desig sexual femení, ha explicat que està "molt en contra de les coordinadores d'intimitat perquè es creuen jutgesses de la virtut absoluta i bàsicament el que fan és molestar en el rodatge".

La directora concep el cinema com un "art de l'encarnació" que passa pel cos i el rostre dels actors, i ha explicat que ella exigeix als actors que no actuïn i que siguin.

Ha afegit que les emocions íntimes es perceben sobretot a la cara, per la qual cosa considera que les coordinadores d'intimitat no aporten res, i ha advertit que en algun moment arribaran a "prohibir més coses que a l'Iran" i ho vol evitar.

DESIG, SEDUCCIÓ I SEXE

Breillat va patir el 2004 una hemorràgia cerebral que li va paralitzar el costat esquerre i ha assegurat que la feina la rejoveneix: "En un plató se m'oblida la minusvalidesa. En les seqüències de sexe i amor, faig jo mateixa la coreografia amb el cos per explicar-ho als actors".

La cineasta ha indicat que "les relacions sentimentals són el centre de la literatura i l'art" i que el seu interès passa per tractar el desig i la seducció, a més d'estudiar com el sexe es transcendeix a si mateix per arribar a coses tan absolutes o eternes.

Quant a les crítiques als seus films, Breillat ha dit que té la impressió que hi ha crítics que en comptes de parlar de la pel·lícula, parlen d'ells mateixos i les seves repulsions, i això demostra la importància de la pel·lícula: "Si l'odies és perquè t'ha provocat alguna cosa, i per tant és necessària".

CICLE DE PEL·LÍCULES

El Focus dedicat a Breillat en el festival D'A consisteix un cicle de nou pel·lícules de la directora a la Filmoteca de Catalunya i es va inaugurar dimarts amb la preestrena del seu últim film, 'L'été dernier'.

El cicle de nou pel·lícules de Breillat inclou títols com 'À ma soeur!', 'Anatomía del infierno', 'Parfait amour!', 'Une vraie jeunne fille' i 'Romance X', entre d'altres.