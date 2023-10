El director Takashi Miike torna a Sitges amb el thriller 'Lumberjack the Monster'

"El 80% dels personatges que apareixen en aquesta pel·lícula són psicòpates"

SITGES (BARCELONA), 13 oct. (EUROPA PRESS) -

El director japonès Takashi Miike torna al Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya amb la pel·lícula 'Lumberjack the Monster', una pel·lícula de psicòpates que s'estrena en la secció Òrbita i que protagonitza l'actor i cantant de pop nipó Kazuya Kamenashi.

En una roda de premsa aquest divendres, el realitzador, premiat diverses vegades a Sitges, ha explicat que en aquest projecte li va interessar "el drama humà que hi ha darrere els personatges, que són psicòpates. El 80% dels personatges que hi apareixen són psicòpates".

En la pel·lícula, un advocat implacable que no dubta a eliminar qualsevol obstacle en el seu camí és atacat brutalment per un desconegut emmascarat, i a partir d'aquest moment s'obsessiona amb l'atacant per venjar-se.

L'actor Kazuya Kamenashi ha afirmat que ha preparat juntament amb Miike un psicòpata no tan explosiu com creia en un inici, sinó "més neutre, més pausat", amb molta èmfasi en els moviments del cos i les mirades.

Kamenashi ha assegurat que si té cap altra oportunitat de treballar amb Miike li agradaria una "pel·lícula més forta, de les que agraden al públic de Sitges", i ha dit tenir ganes de tornar a treballar en pel·lícules de gènere.

CINEMA JAPONÈS

Sobre la situació del cinema japonès, Miike ha afirmat que s'està en un moment en què al públic jove li agraden les pel·lícules independents, fet que fa variar el procés de creació i aconseguir finançament.

Miike ha afirmat que hi ha un conjunt de joves que lluita per crear una nova generació de cinema japonès, però ha assenyalat: "Quan parlem de cinema no és l'edat, sinó l'esperit que tens. Encara faig pel·lícules amb l'esperit de quan tenia 30 anys".

CANSAT DE L'ESTIL 'LIGHT'

Preguntat per l'ús de la violència, Miike ha dit que quan es té més pressupost, s'ha de buscar més públic i es redueix la violència, però que als seus 63 anys s'ha cansat de l'estil 'light' i vol "tornar al punt d'origen" més violent.

Ha afirmat que no pot avançar gaire cosa del seu nou projecte, però que serà un "remake d'una obra molt explosiva, idoni per a Sitges", i ha dit que l'atreu el repte de treballar en diferents condicions per conèixer nous equips.