El director Paolo Bortolameolli torna al Liceu de Barcelona amb l'òpera 'Madama Butterfly'

Es representa en 15 funcions amb tres repartiments diferents

BARCELONA, 5 des. (EUROPA PRESS) -

El director xilè Paolo Bortolameolli dirigeix al Gran Teatre del Liceu de Barcelona el clàssic 'Madama Butterfly' de Giacomo Puccini amb la proposta escènica orientalista de Moshe Leiser i Patrice Caurier amb Daisy Evans com a repositora.

L'òpera 'Madama Buttefly' forma part del nucli central de l'obra de Puccini, està ambientada en el Japó del segle XIX i explica la història de Cio-Cio-San, una jove japonesa que es casa amb B.F.Pinkerton, un tinent americà destinat a Nagasaki.

Per ella, el matrimoni és sagrat mentre que per ell és un passatemps, i Pinkerton se'n va prometent tornar, però després de tres anys no ho fa i quan reapareix ho fa casat amb una altra dona i reclamant el fill que Cio-Cio-San ha tingut en secret.

En 15 funcions del 8 al 28 de desembre, l'òpera inclou tres repartiments amb les sopranos Sonya Yoncheva, Saioa Hernández i Ailyn Pérez en el paper de Cio-Cio-San i els cantants Matthew Polenzani, Fabio Sartori i Celso Albelo en el de Pinkerton.

Bortolameolli, que ja va representar al Liceu 'La flauta màgica', ha assegurat que 'Madama Butterfly' és un drama que tots els amants de l'òpera coneixen, però que quan es representa "commou molt".

El director ha ressaltat com Puccini fa servir temes que són originals del folklore japonès, treballant-los "des de l'harmonia", i amb una partitura que s'enriqueix de colors.

SONYA YONCHEVA

La soprano Sonya Yoncheva ha subratllat que Cio-Cio-San és una "dona que pot existir encara", mentre que el tenor Matthew Polenzani ha assegurat que els cantants han de fer que Pinkerton sembli humà tot i que actuï de manera insensible.

Yoncheva, que ha explicat que treballa en nous rols de cara a l'any vinent, ha defensat que la cultura "és un dret humà i la clau d'una societat millor".

El director artístic del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, ha destacat la "suculenta partitura" de Puccini, i ha afirmat que l'ocupació mitjana de l'òpera està al 85% en les seves funcions.