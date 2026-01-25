El director del Museu d'Auschwitz: "Trump ens està ajudant a entendre" que Europa té valors

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Critica els autors de novel·les que utilitzen el camp de concentració "només per guanyar diners"
BARCELONA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -
El director del Museu Estatal d'Auschwitz-Birkenau, Piotr Cywinski, ha apostat per recuperar debats a la UE com el que va portar al Tractat de Lisboa, i ha assenyalat: "Crec que (Donald) Trump ens està ajudant a entendre que Europa és una Europa de valors. No és una Europa amb un enfocament exclusivament comercial de la realitat. No és un espai d'aquest basar polític que es proposa ara a escala internacional".
En una entrevista d'Europa Press a Barcelona amb motiu de la seva participació aquesta setmana en una conferència sobre memòria organitzada per l'Observatori Europeu de Memòries (EUROM) de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, ha sostingut que, des de l'atac de Rússia a Ucraïna, la UE està disposada a replantejar-se temes que no es van arribar a concretar en el Tractat de Lisboa, com ara tenir "una defensa comuna i una política exterior comuna".
"Som incapaços de respondre de manera contundent i unida a algunes propostes de Rússia, la Xina o fins i tot els Estats Units si no comptem amb alguns elements de política comuna en matèria de defensa i política exterior", ha afirmat.
MEMÒRIA HISTÒRICA
També ha lamentat que no s'està fent prou en polítiques de memòria a Europa, i considera que a les escoles s'està ensenyant "com fa 20 anys", mentre que el món ha canviat i no s'està prevenint els nens de la influència de les xarxes socials, de les notícies falses d'Internet i de la propaganda.
"No els estem prevenint d'algunes estúpides ideologies falses que estan molt concentrades i creixen molt ràpid, sobretot perquè ningú sap què passarà. Per això és molt fàcil jugar amb la por", i ha advertit del problema que s'estigui utilitzant la por en aquesta propaganda populista, que considera que s'està expandint per Europa.
Preguntat sobre per què creix l'extrema dreta i si creu que hi ha un sector que ho ho fa amb la intenció de tornar al passat, Cywinski ha respost que "aquells que miren cap a l'extrema dreta estan mirant el passat d'una manera molt errònia, molt simplificada", però ha afegit que és impossible dir res sobre el futur si no es mira el passat.
També ha assenyalat que per comprendre aquest auge de l'extrema dreta s'ha de "superar aquesta divisió entre dreta i esquerra, és una mica més", i ha assenyalat que se n'ha adonat d'això quan ha sentit parlar a adolescents, ja que, assegura, no parlen com l'extrema dreta dels llibres.
Per al director del Museu d'Auschwitz, l'Holocaust --aquest dimarts és el Dia Internacional en Memòria de les Víctimes-- hauria d'ensenyar-se a les escoles més enllà de les classes d'història, i ampliar l'enfocament a "classes d'educació cívica, en alguns enfocaments en sociologia o en algunes classes sobre mitjans de comunicació", ja que ajudaria les noves generacions a comprendre millor els riscos de la seva època.
NOVEL·LES SOBRE AUSCHWITZ
Cywinski ha criticat que molts llibres de ficció se situïn a Auschwitz, un nom que sol aparèixer al títol, i no en altres camps de concentració: "És una forma horrible d'utilitzar l'horrible mort de més d'un milió de persones només per guanyar diners, és alguna cosa que em sembla totalment immoral", ha lamentat.
A més, ha assenyalat que en molts d'aquests llibres hi ha dades històricament incorrectes, i ha retret als autors d'aquestes novel·les que no s'hagin posat en contacte amb els historiadors del Museu ni hagin consultat els seus arxius: "No va arribar ni un sol correu electrònic per comprovar si alguna cosa és certa".
Per això, considera que aquest tipus de publicacions poden "provocar una distorsió en la forma en la qual el gran públic s'imagina Auschwitz", ja que a partir d'aquests llibres, també s'han fet pel·lícules, ha recordat.
EL CONCEPTE DE GENOCIDI
En ser preguntat per si creu que en el futur es reconeixerà com un genocidi el que està ocorrent a Gaza, Cywinski ha assegurat que no ho sap, perquè no és jurista sinó historiador: "Genocidi és un terme jurídic, és un terme d'acusació segons algunes convencions internacionals. Per tant, és massa elevat, és alguna cosa que ha de decidir un tribunal internacional".
També ha sostingut que no li agrada que es faci una comparació entre la Segona Guerra Mundial i Gaza: "L'he sentida centenars de vegades, però per a mi resulta molt, molt perillós intentar acusar el poble jueu pel que va sofrir fa 80 anys. Mai vaig veure gens semblat a Rwanda, Cambodja, Armènia o tants altres llocs".