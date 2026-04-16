El director José Luis Garci rep el premi d'honor del BCN Film Fest

BARCELONA, 16 abr. (EUROPA PRESS) -
El director de cinema José Luis Garci ha rebut la nit d'aquest dijous el Premi d'Honor del 10 Festival Internacional de Cinema de Barcelona Sant Jordi BCN Film Fest de mans del crític de cinema Oti Rodríguez-Marchante, amb qui va compartir anys de col·laboració al programa 'Qué grande es el cine'.
En l'acte de lliurament del guardó durant la gala d'inauguració als cinemes Verdi amb la projecció de 'Viatge al país dels blancs', el cineasta ha agraït que Barcelona el tracti "tan bé" en els últims anys amb diversos reconeixements, i ha recordat l'impacte que li va causar la ciutat als anys 60, que el tenia enlluernat.
El director de 'Volver a empezar', 'Sesión continua' i 'El crack' ha afirmat que aquest premi d'honor és "col·lectiu" amb tots aquells amb qui ha treballat en les seves pel·lícules i que li han ajudat al llarg de la seva carrera.
Ha dit que és un honor rebre aquest guardó del BCN Film Fest, i s'ha acomiadat en català amb un "moltes gràcies, Barcelona, moltes gràcies, Catalunya".
JAUME COLLBONI
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, els cinemes Verdi pel seu centenari i el desè aniversari del festival, i ha ressaltat el "moment dolç" de la ciutat amb el setè art, pel que fa a talent i reconeixement.
Collboni ha aprofitat per felicitar a Garci, "llegenda de la cultura", ha recordat el seu Oscar per 'Volver a empezar' i l'ha convidat a visitar l'última cabina telefònica que queda a Barcelona --en una picada d'ullet a la seva participació com a guionista a 'La cabina'--.
La directora del BCN Film Fest, Conxita Casanovas, ha subratllat que l'"amor pel cinema" que desprèn el festival fa que cada vegada connecti més amb el públic, i ha subratllat que han fet una selecció en la qual preval la qualitat per sobre de la quantitat a l'hora de programar durant aquests primers deu anys.