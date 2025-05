El director gallec Oliver Laxe guanya el premi del Jurat de Cannes per la seva pel·lícula 'Sirat'

Ho comparteix 'ex aequo' amb la directora alemanya Mascha Shilinzki pel seu film 'Sound of Falling'

MADRID, 24 maig (EUROPA PRESS) -

El director gallec Oliver Laxe s'ha fet amb el premi del Jurat del festival de Cannes per la seva pel·lícula 'Sirat', compartint el guardó 'ex aequo' amb la directora alemanya Mascha Shilinzki pel seu film 'Sound of Falling'.

La película de Laxe, una coproducció catalana i francesa, figurava com una de les favorites i explica com un home (Sergi López) i el seu fill (Bruno Núñez) arriben a una rave perduda enmig de les muntanyes del sud del Marroc. Busquen la Mar, la seva filla i germana, desapareguda fa mesos en una d'aquestes festes sense clarejar.

Reparteixen la seva foto una vegada i una altra envoltats de música electrònica i un tipus de llibertat que desconeixen. Allí decideixen seguir a un grup de ravers en la recerca d'una última festa que se celebrarà al desert, on esperen trobar la jove desapareguda.

Rodada en diverses localitzacions d'Aragó (voltants de Terol i Saragossa) i al Marroc, aquesta pel·lícula de Movistar Plus+ ha estat produïda en col·laboració amb El Deseo (productora dels germans Agustín i Pedro Almodóvar), Filmes Da Ermida, Uri Films i 4A4 Productions. Després del seu pas pel Festival de Cannes, la pel·lícula s'estrenarà als cinemes d'Espanya el proper 6 de juny distribuïda per Bteam Pictures.

El film està escrit per Oliver Laxe i Santiago Fillol (co-guionista també junt amb Laxe de 'O que arde' y 'Mimosas'), i protagonitzat per Sergi López (Premi César a Millor Actor i Premi del Cinema Europeu a Millor Actor Europeu per 'Harry, un amigo que os quiere') i pel jove Bruno Núñez ('La Mesías') junt amb Stefania Gadda, Joshua Liam Herderson, Tonin Javier, Jade Ouki i Richard Bellamyun, un grup d'actors que s'han enfrontat a la seva primera experiència cinematogràfica, una cosa habitual al cinema de Laxe.