El director del documental sobre Gonzalo Boye assegura haver rebut amenaces de mort

BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -

El director del documental 'Gonzalo Boye, el enemigo público', Sebastián Arabia, assegura haver rebut amenaces de mort per haver produït aquest llargmetratge sobre l'advocat de Carles Puigdemont.

En una entrevista a 'VilaWeb', recollida per Europa Press, el cineasta explica que ha rebut correus amb insults i amenaces de mort: "Aquestes amenaces sempre són anònimes. Amenaces com 'sabem on vius', alguna amenaça de mort, entre altres, però no me les prenc gaire seriosament. També en vaig rebre quan vaig fer el documental sobre Garzón i els crims del franquisme".

També assegura haver tingut problemes en la producció del documental, i és que totes les vies habituals per intentar finançar una pel·lícula "sigui en termes públics o privats, es van tancar de sobte".

Arabia lamenta les reaccions dels seus companys de professió els quals, declara, l'han acusat de fer "una pel·lícula de suport a criminals, per la imputació de Gonzalo i pels delictes ja coneguts que atribueixen als seus clients", i li van fer saber que li retirarien el seu suport si, en les seves paraules, seguia per aquest camí.

"Puc dir que en el moment que vaig decidir fer el documental em vaig trobar amb què col·legues de la professió i de més àmbits em van recomanar que no el fes, que no era gaire bona idea fer una pel·lícula sobre un personatge com Gonzalo en el context de l'independentisme català", explica Arabia.