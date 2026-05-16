El director d'Eurovisió parla d'una possible readmissió de Rússia i RTVE ho critica

Ricardo Rubio - Europa Press - Arxiu
MADRID 16 maig (EUROPA PRESS) -
El president de RTVE, José Pablo López, ha criticat les declaracions del director del Festival d'Eurovisió, Martin Green, sobre una possible tornada de Rússia al concurs, i ha advertit que "destrueixen la imatge del concurs i dificulten el retorn d'Espanya".
En una entrevista concedida al periodista Pablo O'Hana, Green ha assegurat que Rússia podria tornar encara que la guerra a Ucraïna continuï: "La invasió d'un altre país no és motiu d'exclusió d'Eurovisió".
López assegura que va advertir d'aquesta possibilitat "al novembre de 2025 davant de la Comissió de Control", acusa la Unió Europea de Radiodifusió (UER) de voler readmetre Rússia "en plena invasió d'Ucraïna només per justificar el doble rasser amb Israel" i qualifica la situació d' "insult flagrant als valors europeus".
En un missatge publicat a la xarxa social X, el director de RTVE ha reclamat a la UER que "rebutgi formalment aquestes declaracions" de Green i ha apel·lat a un canvi de rumb en la gestió del festival: "És hora d'un temps nou en Eurovisió".
La final del Festival d'Eurovisió 2026, que se celebra aquest dissabte al Wiener Stadthalle de Viena, enfrontarà 25 països en un ordre d'actuació encapçalat per Dinamarca i tancat per Àustria, país amfitrió. Israel, un dels participants més polèmics d'aquesta edició, actuarà en tercer lloc, mentre que Finlàndia, favorita en les apostes, ho farà en el lloc 17.
Espanya no participa enguany per primera vegada des del seu debut en 1991, després de la retirada d'RTVE en protesta per l'ofensiva bèl·lica d'Israel sobre Gaza. Tampoc no hi participen Irlanda, Eslovènia, Islàndia i Països Baixos.
Malgrat la retirada d'RTVE, els espanyols sí podran votar mitjançant la pàgina web del concurs a través del sistema global 'Rest of the World', habilitat per als ciutadans dels països que no formen part del festival de la cançó.
La final començarà aquest dissabte a les 21 i a Espanya podrà seguir-se a través del canal de YouTube d'Eurovisió, ja que la sortida d'RTVE del Festival implica que tampoc no emetrà el concurs.
En el seu lloc, la cadena emetrà 'La casa de la música', un especial musical presentat per Jesús Vázquez i amb artistes com Raphael, Manuel Carrasco, Ana Belén, Abraham Mateo, Camela, Siloé i Mónica Narajo, a més dels últims guanyadors del Benidorm Fest, entre altres.