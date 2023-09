La Diputació de Lleida va revisar el dia anterior la via de Sudanell on va morir un ciclista

LLEIDA, 1 set. (EUROPA PRESS) -

Operaris de la Diputació de Lleida van revisar el dimecres l'estat de la via C-230a a el seu pas per Sudanell, on el dijous va morir un ciclista en xocar contra la barana.

Segons han informat a Europa Press aquest divendres, la revisió es va emmarcar en controls que l'ens supramunicipal realitza a les vies de manera aleatòria i va concloure que tant la via com la barana estaven en bon estat.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident a les 12.45 hores del dijous i treballen amb la hipòtesi que un vehicle danyés la via, han explicat a Europa Press.