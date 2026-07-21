La Diputació de Lleida s'adhereix al Consorci per a la Normalització Lingüística

LLEIDA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
La sessió plenària de la Diputació de Lleida va aprovar dijous la incorporació com a ens consorciat del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).
Passa a ser membre "de ple dret" del CPNL amb representació en el ple i el consell del Centre de Normalització Lingüística de Lleida, informa aquest dimarts la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat en un comunicat.
L'adhesió és "rellevant" perquè dona servei a 231 municipis --3 de cada 4 amb menys de 1.000 habitants--, permetrà reforçar les accions de foment del coneixement i ús del català al territori i arribar a nombroses poblacions on fins ara la presència del CPNL era limitada.