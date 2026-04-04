La Diputació de Lleida impulsa una pàgina web sobre l'escriptor Manuel de Pedrolo

LLEIDA 4 abr. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Lleida, a través del Servei d'arxius, estudis i informació, ha impulsat la creació d'una pàgina web sobre la figura de l'escriptor Manuel de Pedrolo.
L'actuació s'ha centrat en primera instància en l'adquisició del domini 'Manuel de Pedrolo' i, posteriorment, de dotar-ho de tot tipus de continguts relacionats amb l'escriptor dels Plans de Sió (Lleida), informa la corporació en un comunicat.
La gran novetat de manueldepedrolo.cat és l'accés a la documentació digitalitzada pel Servei d'arxius, gràcies a la intervenció prèvia feta en el fons documental de Manuel de Pedrolo dipositat as Castell de Concabella, dels Plans de Sió.
La pàgina web compta amb dades de la seva biografia i la seva obra, desglossats en una introducció, els apartats de narrativa, poesia, teatre, assaig i traducció, a més de la relació de premis obtinguts, la col·lecció Cua de Palla i la Càtedra Màrius Torres.
En l'espai es pot consultar la seva correspondència, documentació familiar i personal i informació dels diferents espais Pedrolo, amb enllaços per exemple a l'Arxiu Comarcal de l'Urgell, la casa Manuel de Pedrolo i el Castell de Concabella.