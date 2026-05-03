La Diputació de Lleida assenyala la Festa de Moros i Cristians com a patrimoni viu de Lleida

LLEIDA 3 maig (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta segona de la Diputació de Lleida, Sandra Castro, ha assenyalat la Festa de Moros i Cristians com a patrimoni viu de Lleida perquè és "memòria, cultura popular i comunitat", aquest diumenge durant el pregó de la festa, que se celebrarà el cap de setmana del 16 i 17 de maig.
Castro ha destacat la importància d'aquesta festa com a expressió de la identitat col·lectiva de Lleida i ha posat en valor el paper essencial de totes les persones implicades, informa la Diputació en un comunicat.
També ha remarcat que aquesta celebració explica la història plural de la ciutat, alhora que ha defensat la cultura popular com a eina de futur que creix amb la implicació de noves generacions.