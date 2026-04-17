La Diputació de Barcelona obrirà per Sant Jordi els edificis de Can Serra i el Palau Güell

BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona organitzarà unes jornades de portes obertes als edificis de Can Serra (la seva seu central) i el Palau Güell per celebrar la diada de Sant Jordi.
Serà el segon any consecutiu d'aquesta iniciativa, a més d'organitzar activitats especials als museus i biblioteques de la demarcació, informa en un comunicat aquest divendres.
Davant de Can Serra (la planta baixa del qual té una llibreria de la pròpia Diputació) s'instal·larà l'estand de la institució, que oferirà llibres d'arquitectura, cultura, art i museus, entre altres temàtiques.