La Diputació de Barcelona entrega a Sant Llorenç Savall l'estudi històric del castell de Pera

AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ SAVALL - Arxiu
BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha entregat a l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall l'estudi històric del castell de Pera amb l'objectiu d'"aprofundir en el coneixement de la història d'aquest monument declarat bé cultural d'interès nacional (BCIN)".
En un comunicat aquest dijous, la corporació explica que el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local ha dirigit l'estudi i ha finançat els 7.000 euros que ha costat.
La investigació ha revelat que la notícia més antiga del castell està registrada l'any 976, quan era una de les fortaleses del terme municipal de Llacera (posteriorment Pera).