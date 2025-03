La Diputació de Barcelona commemora el 8M amb una programació cultural dedicada a les dones

BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -

La Diputació de Barcelona prepara, en el marc del Dia Internacional de les Dones que se celebra el 8 de març, un conjunt de propostes de caràcter cultural i desplegarà a la Xarxa de Museus Locals 16 càpsules de vídeo on es presentaran obres, objectes i patrimoni per destacar la presència femenina en espais museístics.

A més, es presentarà la Galeria Virtual de les Dones #DonesMuseuslocals, una plataforma d'imatges que farà visible la memòria i el paper de les dones en diferents àmbits i èpoques històriques a partir d'objectes i altres testimonis materials i immaterials conservats als museus, informa en un comunicat la corporació presidida per Lluïsa Moret.

D'altra banda, el Palau Güell de Barcelona proposarà l'exposició 'Obres de la col·lecció de la Fundació Güell', comissariada per Vera Renau, on es destacaran tres obres exposades i fetes per dones artistes: la pintura 'Noia i gos', d'Eulàlia Borrut; l'escultura 'Sense títol', de Sofia Isus i l'escultura 'Contemplatio', de Berta Blanca.

Així mateix, l'Institut del Teatre commemorarà el 8M destacant la trajectòria de 10 dones referents de les arts escèniques catalanes.

Finalment, el Museu de les Arts Escèniques (MAE) organitzarà aquest dimecres i dijous dues visites guiades a l'exposició permanent i a la reserva del museu, a través de la vida i l'obra de 10 dones de l'escena catalana.