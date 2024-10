La Diputació de Barcelona assessora 38 ens locals en casos de violències masclistes aquest any

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -

L'espai de consultes jurídiques i supervisió psicològica telemàtica de la Diputació de Barcelona ha assessorat 38 ens locals en casos de violències masclistes durant aquest any, informa la institució aquest dilluns en un comunicat.

Ofereix suport a professionals municipals per a l'assessorament jurídic en dret laboral, estrangeria o violència masclista, entre d'altres, a través de l'associació Dones Juristes; i per a la supervisió psicològica davant de violències masclistes per la psicòloga Marta Mariñas.

Aquest any, el servei de resposta en 24 hores s'ha prorrogat durant els mesos d'estiu amb "resultats significatius": dels 66 assessoraments tant jurídics com psicològics des de principis d'any, durant l'estiu s'ha cobert gairebé el 40% de la demanda.