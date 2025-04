Dinou jugadors veneçolans de beisbol demanen asil polític a Barcelona

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -

Dinou jugadors veneçolans de beisbol han sol·licitat asil polític a Barcelona, segons han informat fonts policials a Europa Press.

Com ha avançat 'El País', l'equip s'havia traslladat fins a Espanya amb l'objectiu de participar en unes jornades esportives i les fonts policials consultades han confirmat que, després d'aterrar a Madrid, es van traslladar en autocar fins a Barcelona, on dilluns es van presentar en una oficina de la Policia Nacional per reclamar "asil per una qüestió política".

Les mateixes veus indiquen que els jugadors estan citats dimecres a les oficines d'asil de la Policia Nacional a Barcelona, on se'ls requerirà documentació i se'ls farà una entrevista personal.