Dincat diu que el decret de l'escola inclusiva "continua encallat"

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
La federació Dincat ha assegurat que el decret de l'escola inclusiva "continua encallat" vuit anys després de la seva aprovació per part de la Generalitat, informa aquest dijous en un comunicat.
Ha afirmat que el nou curs escolar comença amb "greus dèficits" en la planificació i coordinació de recursos i serveis per garantir els drets dels alumnes amb necessitats educatives especials.
Al seu judici més de 45.000 alumnes no tenen garantits drets com l'accés en igualtat de condicions, la participació activa i l'assoliment d'aprenentatges bàsics.
Dincat ha afirmat que la situació "és de bloqueig i cada setembre es repeteix el mateix escenari: bones intencions però pocs avanços concrets".
"No podem permetre que la inclusió escolar continuï sent una promesa pendent. Els nens i joves amb discapacitat intel·lectual necessiten suport i oportunitats des del primer dia de curs", ha explicat el representant d'Educació de Dincat, Glòria Juan.
Dincat ha reclamat una millor planificació i coordinació de recursos, una aposta real pels centres d'educació especial del sistema educatiu (Ceepsir), la revisió de ràtios, la dotació de més recursos especialitzats a les escoles ordinàries i la formació contínua per a docents i especialistes.