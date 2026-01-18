Costa convoca una cimera amb els líders de la UE sobre la crisi per Groenlàndia

Alexandros Michailidis/EU Counci / DPA
BRUSSEL·LES 18 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del Consell Europeu, António Costa, ha convocat una cimera extraordinària per abordar els propers dies amb els líders europeus la crisi oberta amb Estats Units per Groenlàndia, després de les amenaces de l'Administració Trump si es fes amb el control d'aquest territori i d'anunciar aranzels contra els països europeus que van participar en maniobres militars amb Dinamarca a l'illa.
"Donada la importància dels recents esdeveniments i amb la finalitat de millorar la coordinació, he decidit convocar una reunió extraordinària del Consell Europeu els propers dies", ha anunciat en un comunicat difós en xarxes socials, poc després que conclogués a Brussel·les una reunió dels 27 a nivell d'ambaixadors per abordar les últimes tensions en les relacions transatlàntiques.
La cimera dels caps d'Estat i de Govern europeus serà presencial a Brussel·les, segons fonts europees, que apunten a final de setmana, probablement dijous, com la data de la cita, encara per confirmar.