El difunt arquitecte Josep Juanpere dona nom al premi de fotografia Eurostars Hotel Company

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
Eurostars Hotel Company ha reanomenat el seu premi de fotografia per homenatjar el difunt arquitecte Josep Juanpere, que presidia el jurat i va morir al desembre, informa aquest divendres en un comunicat.
Josep Juanpere Miret (1953-2025), cofundador de l'estudi GCA Architects el 1986, era autor de l'interiorisme de l'Hotel Grand Marina de la cadena i estava especialitzat en arquitectura hotelera, d'empreses i en interiorisme.
El XXIV Premi Eurostars Grand Marina de Fotografia Josep Juanpere dedica aquesta edició al tema 'Barcelona, Capital Mundial de l'Arquitectura', per la qual cosa està obert a que fotògrafs aficionats i professionals d'arreu del món retratin la singularitat arquitectònica de Barcelona, des del seu patrimoni històric fins a les seves propostes contemporànies.
Cada participant pot fer un màxim de 3 tríptics fotogràfics, que han de compondre una unitat artística, i els podrà presentar fins al 20 d'octubre al web del premi, que es comunicarà als guanyadors al novembre.
Hi ha 10 guardons: primer premi (5.000 euros), segon (3.000) i 8 accèssits per als finalistes (amb una nit de franc a l'hotel de la cadena que triïn) i les imatges guanyadores s'exposaran un any a l'Hotel Grand Marina.